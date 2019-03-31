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В Турции в перестрелке на избирательном участке погибли два человека
31.3.2019 18:20
Фото: vestnikkavkaza.net
Жертвами перестрелки стали двое жителей города Пютюрге провинции Малатья.
Как заявили представители местных властей, причиной ЧП стал конфликт между сторонниками разных политических групп.
Офис губернатора провинции Малатья распространил сообщение, в котором приводятся некоторые обстоятельства случившегося. Как стало известно, между сторонниками враждующих политических групп начался конфликт, стремительно переросший в потасовку.
После того, как участники ссоры достали имевшееся у них оружие и открыли огонь по оппонентам, двое мужчин получили смертельные ранения. Отмечается, что ЧП случилось утром, вскоре после того, как начал работу избирательный участок.
Один из погибших - работник избирательного участка, указано в официальном сообщении. Правоохранители задержали четырех человек, причастных к конфликту.
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