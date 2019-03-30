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Женская сеть myJulia.ru
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В аэропорту Киева обокрали певицу Maruv
14:16
Фото: ya-znamenit.ru
Украинская исполнительница Анна Корсун, добившаяся большой популярности под творческим псевдонимом Maruv, стала жертвой грабителей.
Артистку обокрали в киевском аэропорту Борисполь, сообщила звезда.
В Instagram Stories Корсун порекомендовала всем, кто планирует "вылетать из Борисполя, и особенно МАУ (флагманская авиакомпания и самый крупный авиаперевозчик Украины. – Прим. ред.)", очень тщательно запаковывать багаж.
Иначе высока вероятность того, что личные вещи будут украдены, как у нее, посетовала артистка.
Певица отметила, что лишилась бижутерии. Вероятно, злоумышленники решили, что это настоящие драгоценности. По словам Корсун, в прошлом в этой воздушной гавани с ней уже не раз происходили такого рода инциденты.
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