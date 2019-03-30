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В Приморье проводится проверка по факту гибели военнослужащего
13:17
Фото: vk.com
Обстоятельства случившегося выясняет комиссия, созданная по распоряжению командования Восточного военного округа (ВВО), совместно с представителями местных правоохранительных органов.
Предположительно, военнослужащий мог совершить суицид, пишут российские СМИ.
Ранее в прессе появились сообщения о том, что в лесном массиве неподалеку от города Уссурийска было найдено тело 18-летнего солдата. Молодой человек проходил службу в одной из дислоцированных неподалеку воинских частей.
В ряде источников также публиковались сведения о неком конфликте между погибшим солдатом и командиром взвода, однако официального подтверждения эта информация не получила.
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