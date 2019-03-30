ИнтерНовости - новости в стране и мире
Под Геленджиком погиб участник автогонок
 Под Геленджиком погиб участник автогонок
Названы имена лауреатов премии «Ника»
Названы имена лауреатов премии «Ника»
В Приморье проводится проверка по факту гибели военнослужащего
В Приморье проводится проверка по факту гибели военнослужащего
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Зеленский обругал снявших в его поддержку видео Охлобыстина и ПореченковаЗеленский обругал снявших в его поддержку видео Охлобыстина и Пореченкова
Глава Тувы рассказал, как Путин и Шойгу отдыхали в тайге Глава Тувы рассказал, как Путин и Шойгу отдыхали в тайге
В аэропорту Киева обокрали певицу Maruv В аэропорту Киева обокрали певицу Maruv
NYT: «Спаситель мира» да Винчи пропал из филиала Лувра в ОАЭ NYT: «Спаситель мира» да Винчи пропал из филиала Лувра в ОАЭ
Оглашены данные по явке на выборах президента УкраиныОглашены данные по явке на выборах президента Украины

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Чайки Ричарда Баха. Эпилог.Чайки Ричарда Баха. Эпилог.
Чайки Ричарда Баха. Глава 59.Чайки Ричарда Баха. Глава 59.
Чайки Ричарда Баха. Глава 58.Чайки Ричарда Баха. Глава 58.
Чайки Ричарда Баха. Глава 57.Чайки Ричарда Баха. Глава 57.
Чайки Ричарда Баха. Глава 56.Чайки Ричарда Баха. Глава 56.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В МИД России отреагировали на угрозы США ввести новые санкции из-за Венесуэлы


07:58
В МИД России отреагировали на угрозы США ввести новые санкции из-за ВенесуэлыФото: amic.ru

Нелепыми назвала попытки пугать российскую стороны санкциями за легитимное сотрудничество с Каракасом официальный представитель ведомства Мария Захарова. По словам пресс-секретаря МИД РФ, в Вашингтоне уже столько раз объявляли о введении различных ограничений, что в Москве уже не обращают на них внимания.

Как заявила Мария Захарова, попытки запугивать российское руководство введением новых санкций "выглядят нелепо" В прошлом ограничения уже столько раз вводились по различным поводам, что власти РФ, сбившись со счета, практически перестали обращать на них внимание.

Не так давно глава США Дональд Трамп выразил намерение обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Венесуэле. Однако конкретных предложений о проведении телефонной беседы от американской стороны пока не поступало, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Позднее стало известно о том, что в Вашингтоне рассматривают возможность введения новых антироссийских санкций, на этот раз в связи с ситуацией в Венесуэле.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Считавшееся имитацией полотно Боттичелли оказалось настоящим Считавшееся имитацией полотно Боттичелли оказалось настоящим
В Бангладеш до 25 человек возросло число жертв пожара в небоскребе В Бангладеш до 25 человек возросло число жертв пожара в небоскребе
Под Липецком задержали пенсионера, стрелявшего с балкона по детям Под Липецком задержали пенсионера, стрелявшего с балкона по детям
Брат Дворковича объяснил его отсутствие в РФ командировкойБрат Дворковича объяснил его отсутствие в РФ командировкой
Кристина Асмус откровенно рассказала о трудностях в семье Кристина Асмус откровенно рассказала о трудностях в семье

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 846


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru