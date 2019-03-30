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В МИД России отреагировали на угрозы США ввести новые санкции из-за Венесуэлы
07:58
Фото: amic.ru
Нелепыми назвала попытки пугать российскую стороны санкциями за легитимное сотрудничество с Каракасом официальный представитель ведомства Мария Захарова. По словам пресс-секретаря МИД РФ, в Вашингтоне уже столько раз объявляли о введении различных ограничений, что в Москве уже не обращают на них внимания.
Как заявила Мария Захарова, попытки запугивать российское руководство введением новых санкций "выглядят нелепо" В прошлом ограничения уже столько раз вводились по различным поводам, что власти РФ, сбившись со счета, практически перестали обращать на них внимание.
Не так давно глава США Дональд Трамп выразил намерение обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Венесуэле. Однако конкретных предложений о проведении телефонной беседы от американской стороны пока не поступало, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Позднее стало известно о том, что в Вашингтоне рассматривают возможность введения новых антироссийских санкций, на этот раз в связи с ситуацией в Венесуэле.
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