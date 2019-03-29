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Госдеп припугнул Москву санкциями из-за Венесуэлы
00:22
Фото: worldenergynews.gr
Как заявил спецпредставитель Соединенных Штатов по Венесуэле Эллиотт Абрамс, российскому руководству не думать, что оно имеет полную свободу действий в этом государстве.
В противном случае американские власти могут объявить о введении очередных ограничений, подчеркнул дипломат.
Власти США призвали Москву не исходить из того, что у Россия обладает полной свободой действий в Венесуэле. Руководству РФ стоит помнить о том, что в Вашингтоне могут применить санкции, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
По словам американского дипломата, в Госдепе сейчас рассматриваются различные варианты развития событий. При этом Абрамс отказался более конкретно рассказать о том, каким именно способом Соединенные Штаты собираются наказать Москву, когда предостерегают ее от развертывания своих вооруженных сил в Венесуэле.
Напомним, ранее стало известно о подготовленном в США пакете санкций против России в связи с так называемым делом Скрипалей.
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