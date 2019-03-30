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Песков: Трамп не запрашивал разговор с Путиным
30.3.2019 17:25
Фото: vsdn.ru
По словам официального представителя Кремля, американский президент пока не запрашивал телефонной беседы с российским коллегой.
Ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил намерение обсудить с Владимиром Путиным ситуацию в Венесуэле.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, представители администрации Дональда Трампа пока запрашивали телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.
Отметим, Дональд Трамп ранее выразил намерение в ближайшее время провести переговоры с российским коллегой по вопросам, связанным с обстановкой в Венесуэле. Позже помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что глава государства пока не собирается говорить с Владимиром Путиным.
Как уже сообщалось, ранее глава Соединенных Штатов заявил о том, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы. Американский президент Дональд Трамп заговорил на эту тему в Овальном кабинете Белого дома, поддержав призыв вице-президента США Майка Пенса.
Позднее стало известно о том, что в Вашингтоне рассматривают возможность введения новых антироссийских санкций, на этот раз в связи с ситуацией в Венесуэле.
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