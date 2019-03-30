Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Канаде голодные пумы в парке напали на четырехлетнего ребенка

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Фото: fsdn.com



Мальчика с ранениями головы, шеи и рук доставили в больницу на вертолете, пишут канадские СМИ.



Как стало известно, ЧП случилось на острове Ванкувер в провинции Британская Колумбия.



Вечером минувшей пятницы, 29 марта, четырехлетний ребенок гулял в парке города Лэйк-Ковичан под присмотром несовершеннолетней девочки. После нападения двух хищников мальчика с ранениями головы, шеи и рук на вертолете доставили в больницу.



Сведений о состоянии пострадавшего ребенка пока не поступало.



После инцидента территорию парка прочесали сотрудники ведомства по вопросам охраны окружающей среды региона. Как заявил представитель этой организации Скотт Норрис, его коллеги обнаружили и застрелили там двух молодых пум. Обе кошки были очень худыми. По мнению специалистов, из-за плохого питания животные набросились на мальчика, хотя обычно пумы на такое не идут.



Представители ведомства в настоящее время продолжают исследовать местность.



Автор: Злата Богатова

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