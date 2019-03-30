|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Канаде голодные пумы в парке напали на четырехлетнего ребенка
00:56
Фото: fsdn.com
Мальчика с ранениями головы, шеи и рук доставили в больницу на вертолете, пишут канадские СМИ.
Как стало известно, ЧП случилось на острове Ванкувер в провинции Британская Колумбия.
Вечером минувшей пятницы, 29 марта, четырехлетний ребенок гулял в парке города Лэйк-Ковичан под присмотром несовершеннолетней девочки. После нападения двух хищников мальчика с ранениями головы, шеи и рук на вертолете доставили в больницу.
Сведений о состоянии пострадавшего ребенка пока не поступало.
После инцидента территорию парка прочесали сотрудники ведомства по вопросам охраны окружающей среды региона. Как заявил представитель этой организации Скотт Норрис, его коллеги обнаружили и застрелили там двух молодых пум. Обе кошки были очень худыми. По мнению специалистов, из-за плохого питания животные набросились на мальчика, хотя обычно пумы на такое не идут.
Представители ведомства в настоящее время продолжают исследовать местность.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|