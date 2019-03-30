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В Москве арестовали няню, избивавшую малолетних двойняшек
30.3.2019 21:52
Фото: sledcom.ru
Факты побоев удалось выявить благодаря скрытым видеокамерам, которые были установлены в детской комнате, передает ТАСС.
Суд вынес решение об аресте няни.
В Москве суд избрал меру пресечения в отношении женщины, которую подозревают в истязании двух малолетних детей. По версии следствия, двойняшки, проживающие на северо-западе столицы, могли не раз пострадать из-за действий жестокой няни.
По словам старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, суд удовлетворил ходатайство следствия.
Согласно материалам уголовного дела, детей не раз избивали за последние несколько месяцев. В полицию родители обратились в начале марта, когда их догадки получили подтверждение благодаря установленным в квартире скрытым видеокамерам.
Известно, что няня-гувернантка работала в семье официально, с ней был заключен трудовой договор.
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