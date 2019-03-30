Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Бресте найдены останки 1,2 тысяч жертв нацистов

30.3.2019 19:01

Фото: christenenvoorisrael.nl



В ходе строительных работ в Бресте были найдены останки свыше 1,2 тысяч узников гетто, которых в годы оккупации расстреляли нацисты.



По данным белорусских СМИ, местные власти уже приняли решение о приостановлении работ по возведению жилого комплекса.



После того, как в Бресте в ходе строительных работ были найдены останки жертв фашистов, горисполком отдал распоряжение о приостановлении мероприятий по возведению жилого комплекса до завершения раскопок.



В местной администрации рассказали, что останки были найдены в созданной нацистами в годы войны расстрельной яме. Глубина ее составляет около сорока, а ширина - порядка четырех метров. Глубина захоронения – от полутора до двух метров, отметили в Брестском горисполкоме.



Рядом с телами расстрелянных узников также были обнаружены гильзы и фрагменты одежды.



Автор: Злата Богатова

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