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На Курайском хребте зоологи обнаружили девять снежных барсов
30.3.2019 17:50
Фото: desktopnexus.com
Завершена серия экспедиций, в рамках которых собирались сведения о численности снежного барса на Алтае. Как рассказали представители Всемирного фонда дикой природы (WWF), исследование проводили сотрудники Алтайского заповедника и природного парка "Ак Чолушпа".
Ученые выяснили, что на Курайском хребте на сегодняшний день обитают восемь-девять снежных барсов. Среди них - трое котят из двух различных выводков. Экспертам удалось обнаружить следы ирбиса практически в каждом урочище хребта.
В ходе экспедиций, продолжавшихся в течение месяца - с 25 февраля по 21 марта этого года - специалисты также смогли получить довольно большое количество снимков снежных барсов, которые попадали в объективы установленных там фотоловушек.
Экспертов также интересовала численность особей сибирского горного козла. На территории РФ эти животные являются основной добычей ирбиса, пояснили в фонде.
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