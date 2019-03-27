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Трамп: Российские военные должны покинуть Венесуэлу
27.3.2019 22:44
Фото: cand.com.vn
Как заявил глава Соединенных Штатов, Россия должна покинуть территорию Венесуэлы.
По данным агентства Bloomberg, американский президент Дональд Трамп заговорил на эту тему в Овальном кабинете Белого дома.
Как стало известно, глава американского государства решил поддержать призыв вице-президента США Майка Пенса, который ранее заявил о том, что Москва должна перестать оказывать поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
Ранее Майк Пенс призвал президента РФ Владимира Путина к прекращению переговоров с Николасом Мадуро. Как подчеркивал представитель Вашингтона, действия российских военных в США восприняли как "нежелательную провокацию".
Напомним, накануне пресс-секретарь отечественного дипломатического ведомства Мария Захарова сделала официальное заявление по поводу присутствия российских военных в Каракасе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров еще в минувшем январе говорил о том, что Вашингтон берет открытый курс на свержение власти в Венесуэле, где лидеры оппозиции действуют по указке американских властей.
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