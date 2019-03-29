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В Казани 26-летний следователь застрелился на рабочем месте
15:23
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Татарстана приступили к выяснению обстоятельств гибели следователя, тело которого было найдено в отделе полиции "Сафиуллина" УМВД РФ в столице региона.
По данным СМИ, погибшему было лишь двадцать шесть лет.
Как заявили в республиканском полицейском главке, уже сформирована специальная комиссия, члены которой приступили к работе по выяснению обстоятельств ЧП. Согласно предварительным выводам экспертов, речь идет о самоубийстве. Признаков, которые бы могли указывать на криминальные причины смерти следователя, пока выявлено не было.
В ряде СМИ появились сообщения о том, что в последнее время погибший полицейский нервничал из-за неких семейных проблем. Что же толкнуло его на отчаянный шаг, предстоит теперь выяснить его коллегам.
Вместе с тем, следователи не могут исключить и версию о неосторожном обращении с огнестрельным оружием. По итогам доследственной проверки позже примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
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