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В Татарстане восемь детей попали в больницу после занятий в бассейне
11:07
Фото: arnapress.kz
Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы. Проверку также проводят специалисты регионального управления Роспотребнадзора, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
ЧП случилось на территории Балтасинского муниципального образования, где восемь детей после купания в местном бассейне начали жаловаться на кашель, боль в голове, трудности с дыханием и тошноту. Все ребята ранее посещали бассейн в ходе плановых занятий.
Пострадавших детей доставили в Балтасинскую ЦРБ, все школьники пока остаются под наблюдением медиков. Состояние четверых детей врачи в момент поступления оценивали как легкой степени, у остальных - средней степени тяжести.
Врачам удалось вовремя оказать детям помощь, вскоре состояние всех отравившихся детей оценивалось уже как удовлетворительное. Отмечается, что к медикам с аналогичными жалобами также обратились двое взрослых, которые ранее посещали тот же бассейн.
По данным СМИ, проверку по факту ЧП также проводит региональная прокуратура.
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