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В Назрани три человека ранены в перестрелке у здания мэрии
29.3.2019 23:22
Фото: novorosinform.org
Местные власти подтвердили сведения о том, что у здания администрации Назрани произошла стрельба.
В результате ЧП, случившегося в минувший четверг, 28 марта, были ранены три человека.
По предварительным данным, неизвестные люди открыли стрельбу из травматического оружия у здания, где располагается мэрия Назрани, ранив трех человек. Полицейским не удалось задержать злоумышленников по горячим следам. Но правоохранительным органам известны номера машины, на которой нападавшие скрылись с места ЧП, ведется их розыск, пояснили представители местных властей.
Сигнал о ЧП поступил в экстренные службы от сотрудников мэрии, которые обратились в дежурную часть республиканского МВД около 22:00 по московскому времени. Начато расследование.
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