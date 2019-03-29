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В лесах Бразилии найдены «нано-жабы» со светящимся скелетом
29.3.2019 21:01
Фото: wikimedia.org
Ученым удалось отыскать представителей двух чрезвычайно редких видов ядовитых жаб, которые обитают в высокогорных лесах Бразилии.
По словам специалистов, скелет таких особей удивительно реагирует на ультрафиолетовые лучи.
Скелет жаб начинает ярко светиться под воздействием ультрафиолетового излучения, сообщили ученые, отчет которых опубликован в журнале Scientific Reports. По мнению ученых, в естественных условиях жабы, вероятно, могут таким образом как привлекать потенциальных партнеров другого пола, так и предупреждать хищников о том, что они ядовиты.
Исследование проводили специалисты из американского университета Нью-Йорка.
На сегодняшний день известно немало живых существ, способных светиться в ночное время либо в темноте, в частности, рыбы-удильщики, которые приманивают свечением "крючка" на их "удочке" жертв.
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