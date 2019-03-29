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В лесах Бразилии найдены «нано-жабы» со светящимся скелетом


29.3.2019 21:01
В лесах Бразилии найдены «нано-жабы» со светящимся скелетомФото: wikimedia.org

Ученым удалось отыскать представителей двух чрезвычайно редких видов ядовитых жаб, которые обитают в высокогорных лесах Бразилии.

По словам специалистов, скелет таких особей удивительно реагирует на ультрафиолетовые лучи.

Скелет жаб начинает ярко светиться под воздействием ультрафиолетового излучения, сообщили ученые, отчет которых опубликован в журнале Scientific Reports. По мнению ученых, в естественных условиях жабы, вероятно, могут таким образом как привлекать потенциальных партнеров другого пола, так и предупреждать хищников о том, что они ядовиты.

Исследование проводили специалисты из американского университета Нью-Йорка.

На сегодняшний день известно немало живых существ, способных светиться в ночное время либо в темноте, в частности, рыбы-удильщики, которые приманивают свечением "крючка" на их "удочке" жертв.

Автор: Злата Богатова

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