Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Северодвинского мальчика, защищавшего мать от пьяного соседа, наградили посмертно

29.3.2019 20:43

Фото: faitsdivers.org



За жизнь мальчика полтора года боролись врачи больниц разных городов, но в минувшем декабре Иван Крапивин умер от полученных травм. Как стало известно, юного жителя Северодвинска, защищавшего мать от пьяного соседа, представили к награде посмертно.



По данным российских СМИ, подросток посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина уже размещен на портале правовой информации.



Иван Крапивин получил травмы, оказавшиеся смертельными, в мае 2017 года. В тот роковой день мать подростка употребляла спиртное в компании соседа по коммунальной квартире. На фоне застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого гость несколько раз ударил женщину ножом, а затем и гантелью.



Вступившегося за мать Ивана преступник также несколько раз ударил гантелью по голове. Думая, что расправился с женщиной и ее сыном, злоумышленник собирался избавиться от улик. Он позвал знакомого, попросив его помочь спрятать тела, однако мужчина сразу же обратился в правоохранительные органы.



Подростка экстренно госпитализировали и прооперировали. Позднее мальчика пытались спасти, переводя в медицинские учреждения Архангельска и Москвы, но он так и не вышел из состояния комы. 4 декабря 2018 года Иван скончался от полученных травм.



После начатого расследования мать подростка лишили родительских прав, а напавшего на нее соседа приговорили к 14,5 годам лишения свободы и выплате пострадавшим одного миллиона рублей.



Автор: Злата Богатова

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