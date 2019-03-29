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Северодвинского мальчика, защищавшего мать от пьяного соседа, наградили посмертно


29.3.2019 20:43
Северодвинского мальчика, защищавшего мать от пьяного соседа, наградили посмертноФото: faitsdivers.org

За жизнь мальчика полтора года боролись врачи больниц разных городов, но в минувшем декабре Иван Крапивин умер от полученных травм. Как стало известно, юного жителя Северодвинска, защищавшего мать от пьяного соседа, представили к награде посмертно.

По данным российских СМИ, подросток посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина уже размещен на портале правовой информации.

Иван Крапивин получил травмы, оказавшиеся смертельными, в мае 2017 года. В тот роковой день мать подростка употребляла спиртное в компании соседа по коммунальной квартире. На фоне застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого гость несколько раз ударил женщину ножом, а затем и гантелью.

Вступившегося за мать Ивана преступник также несколько раз ударил гантелью по голове. Думая, что расправился с женщиной и ее сыном, злоумышленник собирался избавиться от улик. Он позвал знакомого, попросив его помочь спрятать тела, однако мужчина сразу же обратился в правоохранительные органы.

Подростка экстренно госпитализировали и прооперировали. Позднее мальчика пытались спасти, переводя в медицинские учреждения Архангельска и Москвы, но он так и не вышел из состояния комы. 4 декабря 2018 года Иван скончался от полученных травм.

После начатого расследования мать подростка лишили родительских прав, а напавшего на нее соседа приговорили к 14,5 годам лишения свободы и выплате пострадавшим одного миллиона рублей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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