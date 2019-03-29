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Модель из России в тяжелом состоянии доставлена в больницу в Китае
29.3.2019 19:28
Фото: vsdn.ru
Представители МИД России в Китае подтвердили сведения о том, что в одну из больниц Шанхая была экстренно доставлена гражданка РФ.
По словам дипломатов, они поддерживают связь с родственниками девушки.
Как рассказал пресс-атташе генерального консульства РФ Сергей Смольников, ранее в дипмиссию поступил сигнал от подруги модели. Дипломаты сразу же отреагировали на полученную информацию, проверив сведения.
Как оказалось, в одну из больниц Шанхая действительно была доставлена гражданка России, приехавшая в Китай, чтобы работать в качестве модели. Представители консульства уже связались с родственниками девушки и навестили ее в стационаре. По словам Смольникова, в момент поступления в больницу состояние девушки оценивалось как тяжелое.
В ряде российских СМИ появились сообщения о том, что у модели диагностировали менингит.
Напомним, осенью 2017 года в одной из больниц Шанхая скончалась четырнадцатилетняя россиянка из Перми. Девочка, приехавшая в Китай, чтобы работать моделью по контракту, не имела медицинской страховки.
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