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Кристина Асмус откровенно рассказала о трудностях в семье
29.3.2019 17:27
Фото: vk.com
Звездная пара входит в число семей, которые не очень любят делиться подробностями своей личной жизни, но не так давно 30-летняя актриса решила сделать исключение и откровенно рассказала о том, что может стать для нее источником стресса. По словам Кристины Асмус, они с Гариком Харламовым очень разные. Как оказалось, актрисе нравится, чтобы "все по полочкам и по спискам". Однако ее супруг непредсказуем и не любит строить планы.
Когда в ее "подсчеты и планы врывается внезапность", пояснила Асмус, она испытывает стресс. Несмотря на то, что супруги вместе уже более пяти лет, ей пока не удалось к этому привыкнуть, посетовала актриса. Асмус отметила, что ее муж постоянно откладывает все на последний момент, а также может предупредить ее за полчаса, что они приглашены "на день рождения к Киркорову?", - поделилась актриса.
Не так давно в социальных сетях и СМИ распространились слухи о том, что пара на грани расставания, ведь Кристина в последнее время нередко появлялась на публике одна. После того, как поклонники высказали подозрения в том, что актриса изменяет мужу, шоумен решительно опроверг все домыслы. По словам Гарика, единственное, что он может сказать: "Все хорошо. Жена рядом, дочь — моя".
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