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Виновник ДТП на Можайском шоссе после призыва Кадырова сдался полиции
29.3.2019 15:52
Фото: yuga.ru
В правоохранительные органы Чечни явился предполагаемый виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе Муслим Джамбеков, передают российские СМИ.
Жертвами аварии в Москве стали женщина и ребенок.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Муслиму Джамбекову с призывом ответить за свои действия, чтобы не позорить народ и свой род. Спустя некоторое время водитель разместил в Сети видео, где принес соболезнования родственникам погибших.
По словам господина Кадырова, в аварии Джамбеков был травмирован и находился в шоковом состоянии. Так, по словам чеченского лидера, мужчина пытался объяснить свои действия. Однако это не оправдывает его позорный поступок, подчеркнул Кадыров.
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