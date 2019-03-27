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Кадыров обратился к чеченцу, который устроил смертельное ДТП в Москве
21:26
Фото: surfingbird.ru
Обращаясь к своем соотечественнику, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мужчину, скрывшегося с места происшествия в Москве, явиться в полицию, чтобы "не позорить свой род". По словам Кадырова, он, как и весь народ, решительно осуждает действия виновника ДТП на Можайском шоссе.
Как заявил Рамзан Кадыров, он "решительно и однозначно", как и все соотечественники, осуждает поступок Муслима Джамбекова. Обращаясь к чеченцу, который оставил место происшествия в Москве, Кадыров призвал его к ответственности.
По словам Кадырова, если Джамбеков "действительно чеченец, мужчина, мусульманин", ему необходимо не скрываться от правосудия, позоря народ и свой род, а явиться в правоохранительные органы и ответить за содеянное.
Смертельная авария с участием автомобилей Mercedes Gelandevagen и "Нива" случилась в российской столице в минувшее воскресенье, 24 марта. В результате столкновения на столичном Можайском шоссе погибли находившиеся в салоне "Нивы" женщина и ребенок.
Вскоре выяснилось, что владельцем иномарки является чеченский боец ММА Абдул-Рахман Дудаев. В момент аварии за рулем машины находился его друг, в прошлом судимый за разбой.
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