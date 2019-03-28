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Солдата, самовольно покинувшего воинскую часть под Тверью, нашли мертвым


12:32
Солдата, самовольно покинувшего воинскую часть под Тверью, нашли мертвымФото: vesti-tver.ru

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, контрактника, сбежавшего из военной части в окрестностях Ржева, обнаружили мертвым.

Тело было найдено в нежилом здании.

В ходе поисков, которые ранее организована группа командования воинской части ржевского гарнизона, в нежилом здании было найдено тело военнослужащего по контракту. Рядом находились оружие и боеприпасы, которые дезертир унес с собой.

Со ссылкой на осведомленный источник агентство "Интерфакс" сообщает о том, что речь, вероятнее всего, идет о самоубийстве.

Позже информацию о возможных причинах гибели военнослужащего подтвердили и представители Западного военного округа, уточняет агентство.

Ранее в СМИ появились сообщения о контрактнике, который самовольно покинул часть близ города Ржев. Солдат сбежал с оружием и боеприпасами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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