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Солдата, самовольно покинувшего воинскую часть под Тверью, нашли мертвым
12:32
Фото: vesti-tver.ru
Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, контрактника, сбежавшего из военной части в окрестностях Ржева, обнаружили мертвым.
Тело было найдено в нежилом здании.
В ходе поисков, которые ранее организована группа командования воинской части ржевского гарнизона, в нежилом здании было найдено тело военнослужащего по контракту. Рядом находились оружие и боеприпасы, которые дезертир унес с собой.
Со ссылкой на осведомленный источник агентство "Интерфакс" сообщает о том, что речь, вероятнее всего, идет о самоубийстве.
Позже информацию о возможных причинах гибели военнослужащего подтвердили и представители Западного военного округа, уточняет агентство.
Ранее в СМИ появились сообщения о контрактнике, который самовольно покинул часть близ города Ржев. Солдат сбежал с оружием и боеприпасами.
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