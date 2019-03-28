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В Хабаровске жестоко убили молодых супругов и их новорожденного ребенка
11:36
Фото: arnapress.kz
Полиция Хабаровска ищет убийц семьи из трех человек, тела которых были найдены накануне в одном из домов на территории Кировского района города, передает агентство "Интерфакс".
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Следственные органы Хабаровского края приступили к установлению всех обстоятельств гибели мужчины и женщины, 1991 и 1992 годов рождения соответственно, а также их новорожденного ребенка, который появился на свет в этом году.
Причиной смерти всех членов семьи стали множественные ножевые ранения, отметили в ведомстве. Сведений о мотивах расправы из официальных источников пока не поступало.
Расследование резонансного преступления осуществляется специально созданной усиленной следственно-оперативной группой, в которую вошли наиболее квалифицированные и опытные сотрудники правоохранительных органов.
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