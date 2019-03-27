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Власти Якутии запретили брать мигрантов на работу
13:50
Фото: kpcdn.net
Соответствующее распоряжение отдал глава региона Айсен Николаев, передает ТАСС.
С документом можно ознакомиться на официальном сайте правительства Якутии.
На какие сферы распространяется действие указа, подписанного Айсеном Николаевым, уточняется в приложении к документу.
В частности, речь идет о запрете на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на основе различных патентов.
Напомним, около недели назад правоохранительные органы Якутии задержали группу мужчин, которые устраивали погромы в овощных киосках. Незадолго до этого в республике прошли массовые митинги - люди выходили на улицы, отреагировав на групповое изнасилование местной жительницы.
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