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Британскую ищейку наградят орденом за помощь в раскрытии терактов 2017 года
28.3.2019 12:25
Фото: sundaypost.com
Пятилетний пес породы спрингер-спаниель по кличке Кай активно участвовал в спецоперациях, которые были связаны с террористическими атаками на Вестминстерском и Лондонском мостах.
Собака оказала серьезную помощь полицейским в расследовании этих инцидентов, передает ТАСС.
Орденом "За заслуги" наградят служебного пса, который несет службу в подразделении полиции Лондона по поиску взрывчатых веществ. По данным британских СМИ, собака оказала большую помощь в расследовании терактов, случившихся в столице королевства в 2017 году.
Отмечается, что в обыске машины, которая два года назад врезалась в ограждение Вестминстерского дворца, трехлетний спрингер-спаниель был задействован всего через несколько месяцев после поступления на службу в правоохранительные органы.
Кроме ордена "За заслуги" в Великобритании животным вручают специальную воинскую награду - учрежденную в годы Второй мировой войны Марии Дикин. ранее ее вручили бельгийским овчаркам (малинуа), которые оказали неоценимую помощь бойцам королевских ВМС в Афганистане.
Награжденный в прошлом году пес Куга был удостоен награды посмертно - попав под обстрел талибов, отважная собака добралась до террористов, отвлекая их внимание на себя. Тяжело раненый, он смог переплыть реку и вернуться обратно к хозяину. Пес перенес множество операций и смог прожить еще несколько лет после возвращения из Афганистана.
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