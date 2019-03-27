|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Москве задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев
12:01
Фото: twimg.com
В Москве задержан Виктор Ишаев, в прошлом занимавший пост губернатора Хабаровского края.
Операцию по задержанию бывшего полномочного представителя в Дальневосточном ФО сегодня проводили сотрудники ГСУ СКР.
Как передает РИА Новости, случившееся связано в уголовным делом, которое возбудили по факту злоупотреблений в лесной отрасли. В настоящее время с бывшим губернатором Хабаровского края уже работают следователи, отмечает агентство со ссылкой на осведомленный источник.
Следственные действия в отношении Виктора Ишаева проводятся в рамках дела о мошенничестве, решение о задержании бывшего полномочного представителя будет принято позднее.
Кроме того, стало известно о проведении обысков в правительстве Хабаровского края, в частности, на рабочем месте зампреда правительства края по вопросам безопасности Владимира Хлапова, и нескольких коммерческих компаний в регионе.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|