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На борту вертолета, разбившегося в Казахстане, было 13 военных
28.3.2019 11:02
Фото: simrussia.com
Как заявили в Минобороны страны, выжить никому не удалось.
Обстоятельства ЧП, в результате которого военный вертолет упал и загорелся, сейчас выясняют специалисты.
В Министерстве обороны Казахстана подтвердили гибель тринадцати военных, передает ТАСС. Представители ведомства заверили, что родственникам погибших в полном объеме будет оказана как моральная, так и материальная помощь.
Трагедия случилась накануне, 27 марта, когда военный вертолет Ми-8 Вооруженных сил Казахстана выполнял полет над Жалагашском районе. Один из четырех летательных аппаратов, следовавших из Актау в Шымкент, разбился и загорелся.
Вертолет участвовал в мероприятиях, которые проводились в рамках программы комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе". Авария случилась в темное время и в достаточно сложных погодных условиях, рассказали в Минобороны страны.
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