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На борту вертолета, разбившегося в Казахстане, было 13 военных


28.3.2019 11:02
На борту вертолета, разбившегося в Казахстане, было 13 военныхФото: simrussia.com

Как заявили в Минобороны страны, выжить никому не удалось.

Обстоятельства ЧП, в результате которого военный вертолет упал и загорелся, сейчас выясняют специалисты.

В Министерстве обороны Казахстана подтвердили гибель тринадцати военных, передает ТАСС. Представители ведомства заверили, что родственникам погибших в полном объеме будет оказана как моральная, так и материальная помощь.

Трагедия случилась накануне, 27 марта, когда военный вертолет Ми-8 Вооруженных сил Казахстана выполнял полет над Жалагашском районе. Один из четырех летательных аппаратов, следовавших из Актау в Шымкент, разбился и загорелся.

Вертолет участвовал в мероприятиях, которые проводились в рамках программы комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе". Авария случилась в темное время и в достаточно сложных погодных условиях, рассказали в Минобороны страны.

Автор: Злата Богатова

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