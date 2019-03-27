|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В ХМАО водитель грейдера высыпал снег на школьника
27.3.2019 23:28
Фото: nepsite.ru
Следственные органы Ханты-Мансийского автономного округа приступили к проверке по факту ЧП, в результате которого в одну из больниц Когалыма был экстренно доставлен школьник 2010 года рождения.
По предварительным данным, на ребенка высыпал снег водитель грейдера.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО, инцидент зафиксирован сегодня на улице Дружбы. Предположительно, мужчина, управлявший снегоуборочной техникой, не заметил ребенка, проходившего мимо грейдера, и высыпал на него снег.
К счастью, мальчик остался жив. С травмой ноги его сразу же доставили в больницу.
Напомним, около трех лет назад на Урале скончалась девочка, которую не заметил убиравший снег экскаваторщик. За жизнь ребенка несколько суток боролись врачи, но оказались бессильны.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|