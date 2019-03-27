|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В ФРГ около 60 человек пострадали из-за утечки аммиака
27.3.2019 23:05
Фото: topky.sk
ЧП случилось в ледовом дворце немецкого города Штраубинг (федеральная земля Бавария).
Как передают германские СМИ, предположительно, экскаватор во время ремонтных работ мог повредить трубопровод.
По данным издания Focus, причиной утечки могло стать повреждение экскаватором одного из трубопроводов у ледового стадиона Штраубинга. В числе пострадавших - посетители катка и сотрудники экстренных служб, прибывшие к месту происшествия для ликвидации последствий аварии.
Сразу после проведения экстренной эвакуации пострадавших начали доставлять в больницы. Отмечается, что люди жаловались врачам на болезненные ощущения из-за раздражения слизистой глаз и верхних дыхательных путей. Среди тех, кого затронула экстренная эвакуация, было более ста учащихся близлежащей школы, сообщают немецкие СМИ.
Власти Штраубинга призвали местных жителей до полного устранения последствий утечки держать окна и двери плотно закрытыми.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|