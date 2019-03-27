Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В ФРГ около 60 человек пострадали из-за утечки аммиака

27.3.2019 23:05

Фото: topky.sk



ЧП случилось в ледовом дворце немецкого города Штраубинг (федеральная земля Бавария).



Как передают германские СМИ, предположительно, экскаватор во время ремонтных работ мог повредить трубопровод.



По данным издания Focus, причиной утечки могло стать повреждение экскаватором одного из трубопроводов у ледового стадиона Штраубинга. В числе пострадавших - посетители катка и сотрудники экстренных служб, прибывшие к месту происшествия для ликвидации последствий аварии.



Сразу после проведения экстренной эвакуации пострадавших начали доставлять в больницы. Отмечается, что люди жаловались врачам на болезненные ощущения из-за раздражения слизистой глаз и верхних дыхательных путей. Среди тех, кого затронула экстренная эвакуация, было более ста учащихся близлежащей школы, сообщают немецкие СМИ.



Власти Штраубинга призвали местных жителей до полного устранения последствий утечки держать окна и двери плотно закрытыми.



Автор: Злата Богатова

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