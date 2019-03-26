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В МИД ответили на обвинения ОАГ во вмешательстве в дела Венесуэлы
26.3.2019 21:36
Фото: amic.ru
Официальное заявление по этому поводу сделала пресс-секретарь отечественного дипломатического ведомства Мария Захарова. По ее словам, в Москве сожалеют, что усилению "колонизаторских замашек" Вашингтона недальновидно помогает руководство Организации американских государств.
Как заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, прокомментировавшая обвинения в адрес РФ в якобы военном вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы, прибывшие в Каракас из нашей страны специалисты могут находиться там на основании соответствующего двустороннего соглашения.
Захарова напомнила, что представители Москвы и Каракаса заключили это соглашение еще в 2001 году, и никакого дополнительного одобрения Национальной ассамблеей, согласно документу, для пребывания российских военных, "не требуется".
Ранее СМИ сообщили о прибытии в Каракас двух военных самолетов из России, на борту которых в Каракас прилетели около ста военных. Возглавляет группу генерал Василий Тонкошкуров.
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