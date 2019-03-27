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Умерла самая некрасивая собака Великобритании
27.3.2019 22:13
Фото: vk.com
В 2017 году китайский карликовый терьер по кличке Чейз участвовал во Всемирном конкурсе самых уродливых псов. который проходил в Соединенных Штатах.
В Калифорнии пес, ранее признанный самым уродливым на территории Великобритании, замкнул тройку лидеров.
16-летний Чейз, считавшийся самым уродливым псом в королевстве, в последнее время болел и умер от хронического панкреатита, передает газета Daily Mirror.
Как рассказала владелица собаки Сторм Шейлер на своей странице в Facebook, несмотря на все его необычные титулы, Чейз был "красивым изнутри". Этот маленький пес очень любил людей и они отвечали ему тем же, вспоминает хозяйка.
В 2017 году Чейз, практически лишенный шерсти, и отличавшийся крабовидной походкой, принял участие в мировом конкурсе самых уродливых псов, проводившемся в Калифорнии. Собака с катарактой на правом глазу заняла тогда третье место.
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