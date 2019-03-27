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Под Липецком задержали пенсионера, стрелявшего с балкона по детям
27.3.2019 21:15
Фото: vk.com
Полиция города Данкова задержала 70-летнего местного жителя, который расстреливал детей с балкона из пневматического ружья.
Как заявили представители регионального полицейского главка, в результате ЧП был ранен мальчик.
По данным агентства "Интерфакс", правоохранительные органы приступили к проверке по факту случившегося. В ближайшее время будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
В ведомстве сообщили, что ЧП случилось вечером минувшего вторника, 26 марта. Находясь у себя дома, 70-летний местный житель вышел на балкон с пневматическим ружьем и начал прицельно стрелять по бегавшим во дворе детям.
Мужчина ранил ребенка, которого экстренно госпитализировали в областную детскую больницу. Как установили медики, пуля попала в скулу, застряв в мягких тканях. Мальчика прооперировали, пулю удалось извлечь. К счастью, жизнь ребенка уже вне опасности.
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