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Под Липецком задержали пенсионера, стрелявшего с балкона по детям


27.3.2019 21:15
Под Липецком задержали пенсионера, стрелявшего с балкона по детямФото: vk.com

Полиция города Данкова задержала 70-летнего местного жителя, который расстреливал детей с балкона из пневматического ружья.

Как заявили представители регионального полицейского главка, в результате ЧП был ранен мальчик.

По данным агентства "Интерфакс", правоохранительные органы приступили к проверке по факту случившегося. В ближайшее время будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

В ведомстве сообщили, что ЧП случилось вечером минувшего вторника, 26 марта. Находясь у себя дома, 70-летний местный житель вышел на балкон с пневматическим ружьем и начал прицельно стрелять по бегавшим во дворе детям.

Мужчина ранил ребенка, которого экстренно госпитализировали в областную детскую больницу. Как установили медики, пуля попала в скулу, застряв в мягких тканях. Мальчика прооперировали, пулю удалось извлечь. К счастью, жизнь ребенка уже вне опасности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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