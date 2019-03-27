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В Стокгольме произошел взрыв, есть пострадавшие
27.3.2019 14:15
Фото: tvc.ru
ЧП случилось на западе столицы Швеции, обстоятельства инцидента уточняются.
По предварительным данным, в результате ЧП один человек получил тяжелое ранение и доставлен в больницу. Несколько человек находятся в состоянии шока, передает газета Aftonbladet.
Взрыв прогремел в ночь на среду, в результате был нанесен ущерб нескольким зданиям и припаркованным возле них автомобилям.
Со ссылкой на источники в экстренных службах Стокгольма уточняется, что один человек был тяжело ранен осколками разбившегося рядом с ним после взрыва стекла. Точное количество пострадавших, которые находятся в состоянии шока, устанавливается.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Информации о том, что могло стать причиной ЧП, из официальных источников пока не поступало.
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