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В Мексике произошел взрыв на фабрике по производству пиротехники
27.3.2019 11:15
Фото: free4kwallpaper.com
Обстоятельства ЧП, случившегося в пригороде Мехико, выясняются, передает ТАСС.
Как заявили представители администрации муниципалитета Чимальуакан, на территории которого произошел взрыв, обошлось без пострадавших.
Сотрудникам пожарной службы удалось оперативно потушить пожар, начавшийся после взрыва, подчеркивается в официальном сообщении. В ликвидации последствий инцидента также были задействованы спасатели.
В администрации муниципалитета Чимальуакан также отметили, что по факту случившегося уже проводится расследование. Причины и обстоятельства инцидента выясняют специалисты.
В конце 2016 года мощный взрыв прогремел в мексиканском городе Тультепек, который считается пиротехнической столицей страны. Жертвами трагедии стали 42 человека, десятки пострадали.
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