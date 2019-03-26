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На Кубани после обрушения моста от внешнего мира отрезаны 12 взрослых и 5 детей
10:47
Фото: apsmi.ru
Как передает агентство "Интерфакс", в горах Краснодарского края произошло обрушение моста, который ранее уже был признан аварийным.
В результате ЧП было прервано сообщение с жителями семи домов.
Со ссылкой на источники в краевом главке МЧС уточняется, что автомобильный мост, пострадавший еще при наводнении в октябре прошлого года, ранее был признан аварийным. По нему осуществлялось лишь пешеходное сообщение.
Речь идет о мосте через реку Хадажка, который располагался на тупиковой улице Тихой, на окраине хутора Травалев Хадыженского городского поселения Апшеронского района. В настоящий момент от внешнего мира оказались отрезанными семь домовладений, в которых проживает семнадцать человек, включая пятерых детей, отметили в ведомстве.
Ситуацию контролирует Центр управления кризисными ситуациями краевого ГУ МЧС РФ. Спасатели уже организовали в 200 метрах от аварийного моста дежурство автомобиля, который доставляет продовольствие через брод на реке Хадажка.
Местные власти приняли решение о начале работ по сооружению временного моста для пешеходов.
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