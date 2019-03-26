ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Петербурге покажут золото инков
В Петербурге покажут золото инков
В японских учебниках юг Курил и еще два острова будут названы «исконными территориями»
В японских учебниках юг Курил и еще два острова будут названы «исконными территориями»
Президент Мексики потребовал у короля Испании извинений за преступления конкистадоров
 Президент Мексики потребовал у короля Испании извинений за преступления конкистадоров
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Сегодня изберут меру пресечения экс-министру Абызову Сегодня изберут меру пресечения экс-министру Абызову
На Кубани после обрушения моста от внешнего мира отрезаны 12 взрослых и 5 детей На Кубани после обрушения моста от внешнего мира отрезаны 12 взрослых и 5 детей
В Мексике акула напала на туриста из США в 20 метрах от берега В Мексике акула напала на туриста из США в 20 метрах от берега
В Петербурге покажут золото инковВ Петербурге покажут золото инков
В МИД ответили на обвинения ОАГ во вмешательстве в дела ВенесуэлыВ МИД ответили на обвинения ОАГ во вмешательстве в дела Венесуэлы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Чайки Ричарда Баха. Глава 47.Чайки Ричарда Баха. Глава 47.
Чайки Ричарда Баха. Глава 46.Чайки Ричарда Баха. Глава 46.
Чайки Ричарда Баха. Глава 45.Чайки Ричарда Баха. Глава 45.
Чайки Ричарда Баха. Глава 44.Чайки Ричарда Баха. Глава 44.
Чайки Ричарда Баха. Глава 43.Чайки Ричарда Баха. Глава 43.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На Кубани после обрушения моста от внешнего мира отрезаны 12 взрослых и 5 детей


10:47
На Кубани после обрушения моста от внешнего мира отрезаны 12 взрослых и 5 детейФото: apsmi.ru

Как передает агентство "Интерфакс", в горах Краснодарского края произошло обрушение моста, который ранее уже был признан аварийным.

В результате ЧП было прервано сообщение с жителями семи домов.

Со ссылкой на источники в краевом главке МЧС уточняется, что автомобильный мост, пострадавший еще при наводнении в октябре прошлого года, ранее был признан аварийным. По нему осуществлялось лишь пешеходное сообщение.

Речь идет о мосте через реку Хадажка, который располагался на тупиковой улице Тихой, на окраине хутора Травалев Хадыженского городского поселения Апшеронского района.  В настоящий момент от внешнего мира оказались отрезанными семь домовладений, в которых проживает семнадцать человек, включая пятерых детей, отметили в ведомстве.

Ситуацию контролирует Центр управления кризисными ситуациями краевого ГУ МЧС РФ. Спасатели уже организовали в 200 метрах от аварийного моста дежурство автомобиля, который доставляет продовольствие через брод на реке Хадажка.

Местные власти приняли решение о начале работ по сооружению временного моста для пешеходов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В Афганистане погибли двое американских военныхВ Афганистане погибли двое американских военных
Житель Южного Урала застрелил тещу и ее подругу, выкрав маленького сына Житель Южного Урала застрелил тещу и ее подругу, выкрав маленького сына
В МИД прокомментировали возвращение к власти в Афганистане талибов В МИД прокомментировали возвращение к власти в Афганистане талибов
В Латвии уволен сотрудник телевидения, организовавший телемост с каналом RTВ Латвии уволен сотрудник телевидения, организовавший телемост с каналом RT
На Урале задержали молодую пару, подозреваемую в массовом убийствеНа Урале задержали молодую пару, подозреваемую в массовом убийстве

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 846


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru