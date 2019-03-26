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В городах Франции неизвестные атаковали цыган: задержаны около 20 человек
26.3.2019 23:28
Фото: novopol.ru
Причиной конфликтов стали распространившиеся в социальных сетях провокационные сообщения о том, что цыгане похищают женщин и детей.
ЧП случилось на территории столичного региона Иль-де-Франс.
Сотрудники полиции задержали около двадцати человек после столкновений между жителями столичного региона Иль-де-Франс и представителями цыганской диаспоры. Массовые потасовки произошли после того, как социальных сетях начали распространяться сведения о детях и женщинах, якобы похищенных цыганами.
По данным радиостанции France Bleu, целый ряд инцидентов был зафиксирован вечером минувшего понедельника, 25 марта, в департаменте Сен-Сен-Дени.
Со ссылкой на источники в полиции департамента сообщается, что сначала в городе Клиши-су-Буа несколько человек пришли в здание, где незаконно проживали цыгане. После начавшейся там потасовки представители цыганской диаспоры попытались укрыться в расположенном поблизости магазине "Ашан".
Практически одновременно в городе Бобиньи, который находится неподалеку, к лагерю цыган пришли порядка пятидесяти человек, вооруженных с ножами и бейсбольными битами. Угрожая цыганам расправой, нападавшие подожгли два фургона.
Позднее в экстренные службы поступили сигналы о подобных инцидентах в целом ряде других населенных пунктов столичного региона, в частности, городах Бонли и Обервиль.
В ходе наведения порядка было травмировано двое полицейских, передают французские СМИ.
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