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В городах Франции неизвестные атаковали цыган: задержаны около 20 человек


26.3.2019 23:28
В городах Франции неизвестные атаковали цыган: задержаны около 20 человекФото: novopol.ru

Причиной конфликтов стали распространившиеся в социальных сетях провокационные сообщения о том, что цыгане похищают женщин и детей.

ЧП случилось на территории столичного региона Иль-де-Франс.

Сотрудники полиции задержали около двадцати человек после столкновений между жителями столичного региона Иль-де-Франс и представителями цыганской диаспоры. Массовые потасовки произошли после того, как социальных сетях начали распространяться сведения о детях и женщинах, якобы похищенных цыганами.

По данным радиостанции France Bleu, целый ряд инцидентов был зафиксирован вечером минувшего понедельника, 25 марта, в департаменте Сен-Сен-Дени.

Со ссылкой на источники в полиции департамента сообщается, что сначала в городе Клиши-су-Буа несколько человек пришли в здание, где незаконно проживали цыгане. После начавшейся там потасовки представители цыганской диаспоры попытались укрыться в расположенном поблизости магазине "Ашан".

Практически одновременно в городе Бобиньи, который находится неподалеку, к лагерю цыган пришли порядка пятидесяти человек, вооруженных с ножами и бейсбольными битами. Угрожая цыганам расправой, нападавшие подожгли два фургона.

Позднее в экстренные службы поступили сигналы о подобных инцидентах в целом ряде других населенных пунктов столичного региона, в частности, городах Бонли и Обервиль.

В ходе наведения порядка было травмировано двое полицейских, передают французские СМИ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 225

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