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В Мексике акула напала на туриста из США в 20 метрах от берега
26.3.2019 22:41
Фото: pinimg.com
По данным латиноамериканских СМИ, акула схватила 32-летнего американского туриста за ногу.
Мужчине удалось выжить благодаря очевидцам, которые сразу же бросились к нему на помощь.
ЧП случилось на территории мексиканского штата Герреро, когда американский турист плавал неподалеку от пляжной деревни Тронконес. Как сообщает Mexico News Daily, акула атаковала мужчину, находившегося на расстоянии около двадцати метров от берега, и оставила глубокую рану длиной около двадцати сантиметров.
На помощь туристу сразу же пришли его девушка и еще несколько человек, оказавшиеся рядом. Невольные очевидцы случившегося вытащили американца из воды и доставили его в больницу.
По словам мэра муниципалитета Ла-Унион-де-Исидоро-Монтес-де-Ока, на территории которого произошел несчастный случай, врачам удалось вовремя оказать помощь пострадавшему. Как заявил Кресенсио Рейес Торрес, турист успешно прошел лечение и уже покинул страну, отправившись домой в США.
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