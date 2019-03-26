Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Бали арестовали россиянина, пытавшегося вывезти из страны детеныша орангутана

26.3.2019 20:50

Фото: baligatra.com



В Индонезии задержали туриста из РФ, который пытался вывезти из страны маленького орангутана.



Детеныша, усыпленного таблетками от аллергии, обнаружили при проверке в международном аэропорту Денпасар на острове Бали.



Как передает The Sun, задержанный в международном аэропорту Денпасар 27-летний россиянин был сразу же передан полиции. Кроме спящего под воздействием лекарств в ящике из ротанга детеныша орангутана в багаже туриста обнаружили двух гекконов и пять ящериц. К счастью, все они были живыми.



Задержанный пояснил, что приобрел орангутана за три тысячи долларов на одном из рынков острова Ява. По словам мужчины, он хотел привезти его в РФ как домашнего питомца, однако индонезийские правоохранители склонны считать, что мужчина вез зверей для дальнейшей перепродажи.



В случае, если суд признает россиянина виновным, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с выплатой крупного штрафа.



Отмечается, что маленький орангутан, которому таблетки давали растворенными в молоке, уже пришел в себя. Животное находится под присмотром представителей Агентства по охране природных ресурсов Бали.



Автор: Злата Богатова

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