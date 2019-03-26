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В Москве ученица 9 класса ударила сверстницу ножом в живот
26.3.2019 19:27
Фото: vk.com
Информацию об инциденте подтвердили в следственных органах.
Столичные правоохранители приступили к проверке по факту ЧП, отметили в региональном главке ГСУ СКР. По результатам будет принято решение о возбуждение уголовного дела.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Москве была экстренно госпитализирована школьница с ножевым ранением живота. Как рассказала девочка, у нее случился конфликт с одноклассницей. В ходе выяснения отношений та нанесла ей удар.
Уточняется, что ЧП случилось в образовательном учреждении, но ни педагоги, ни другие школьники о случившемся не узнали - пострадавшая девочка скрыла от них факт нападения. Лишь накануне вечером мать ребенка обнаружила на животе дочери рану и вызвала скорую.
Сведений о том, в каком состоянии сейчас находится раненая школьница, из официальных источников пока не поступало.
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