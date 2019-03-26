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На Кубани задержали мать младенца, найденного мертвым в пакете на вокзале
26.3.2019 12:35
Фото: nepsite.ru
Полиции Краснодарского края удалось установить личность молодой женщины, которая оставила тело новорожденной дочери на железнодорожном вокзале.
Пакет с мертвой девочкой был найден утром минувшего понедельника, 25 марта.
Как передают региональные СМИ со сылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте СКР, женщина оставила новорожденного ребенка в туалетной комнате цокольного этажа железнодорожного вокзала Краснодар-1. Мусорный пакет был обнаружен около 3:30 по московскому времени. На тот момент младенец уже не подавал признаков жизни, заявили в ведомстве.
По факту страшной находки следователи проводят проверку, выясняя все обстоятельства случившегося. Назначен ряд экспертиз.
В ходе начатого разбирательства уже выяснилось, что пакет с телом новорожденного ребенка оставила 31-летняя жительница Каневского района Краснодарского края. Женщину задержали, она дает показания.
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