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На Кубани задержали мать младенца, найденного мертвым в пакете на вокзале


26.3.2019 12:35
На Кубани задержали мать младенца, найденного мертвым в пакете на вокзалеФото: nepsite.ru

Полиции Краснодарского края удалось установить личность молодой женщины, которая оставила тело новорожденной дочери на железнодорожном вокзале.

Пакет с мертвой девочкой был найден утром минувшего понедельника, 25 марта.

Как передают региональные СМИ со сылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте СКР, женщина оставила новорожденного ребенка в туалетной комнате цокольного этажа железнодорожного вокзала Краснодар-1. Мусорный пакет был обнаружен около 3:30 по московскому времени. На тот момент младенец уже не подавал признаков жизни, заявили в ведомстве.

По факту страшной находки следователи проводят проверку, выясняя все обстоятельства случившегося. Назначен ряд экспертиз.

В ходе начатого разбирательства уже выяснилось, что пакет с телом новорожденного ребенка оставила 31-летняя жительница Каневского района Краснодарского края. Женщину задержали, она дает показания.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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