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В Москве найден мертвым генерал-майора ФСБ
12:11
Фото: twimg.com
Как пишут российские СМИ, тело пожилого генерала было найдено в квартире на севере столицы.
Обстоятельства случившегося выясняются.
По данным ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Москвы, предварительный осмотр не выявил каких-либо явных признаков смерти насильственного характера. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.
Предположительно, смерть могла наступить в силу естественных причин.
Отмечается, что рядом с телом генерал-майора ФСБ было найдено его ведомственное пенсионное удостоверение.
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