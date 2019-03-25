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В Москве найден мертвым генерал-майора ФСБ


12:11
В Москве найден мертвым генерал-майора ФСБФото: twimg.com

Как пишут российские СМИ, тело пожилого генерала было найдено в квартире на севере столицы.

Обстоятельства случившегося выясняются.

По данным ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Москвы, предварительный осмотр не выявил каких-либо явных признаков смерти насильственного характера. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.

Предположительно, смерть могла наступить в силу естественных причин.

Отмечается, что рядом с телом генерал-майора ФСБ было найдено его ведомственное пенсионное удостоверение.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 211

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