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После гибели ребенка под Воронежем диспетчера «112» обвинили в халатности
25.3.2019 22:48
Фото: vk.com
По версии следствия, дежурный оператор не проявил должного внимания и не принял достаточных мер по спасению подростка.
В результате заблудившаяся в лесу 15-летняя девочка скончалась от переохлаждения.
Трагедия случилась на территории Грибановского района Воронежской области, неподалеку от поймы реки Ворона. Подростки проводили время в лесу 10 марта. Одна из девочек, предположительно, повздорив с подругами, убежала в лес.
Заблудившись, подросток несколько раз звонил на номер "112", сообщая о случившемся. После того, как девочка рассказала, что ей плохо, принимавший звонки диспетчер Грибановского района смог установить примерное местонахождение подростка. Однако направленные туда сотрудники скорой медицинской помощи никого не обнаружили, поэтому машина вскоре уехала.
Вскоре после того, как в лесу было найдено тело погибшей от переохлаждения девочки, полицейские задержали дежурного диспетчера службы "112" ЕДДС в рамках расследования по уголовному делу по статье о халатности, имевшей трагические последствия.
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