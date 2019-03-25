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Ракета, выпущенная из Газы, попала в жилой дом в центре Израиля
25.3.2019 10:38
Фото: alkawthartv.com
По предварительным данным, в результате обстрела ранения получили по меньшей мере шесть человек.
ЧП случилось в поселении Мишмерет, которое расположено в самом центре Израиля.
Как сообщает пресс-служба полицейского управления округа Шарон, после попадания ракеты в жилой дом он загорелся. В результате этой атаки ранения получили шесть израильян, в том числе, женщины и дети.
Помимо жителей дома, которые пострадали при обстреле, были травмированы несколько человек, направлявшиеся в убежище.
По данным военного руководства Израиля, был засечен запуск ракеты из сектора Газа, сразу после чего в округе Шарон сработали сирены воздушной тревоги.
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