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В Японии неизвестный пробрался на американскую военную базу и устроил взрыв
25.3.2019 09:38
Фото: reutersmedia.net
ЧП случилось вечером минувшего воскресенья, 24 марта, на американской военной базе Кэмп Фостер, которая расположена на японском острове Окинава.
По предварительным данным, на объект смог проникнуть посторонний.
Как сообщает телевизионный канал NHK со ссылкой на местную полицию и американское командование, злоумышленник разрезал оградительную сетку, оказавшись на территории военного объекта. Проникнув на базу ВМС США, он взорвал баллон с газом.
Уточняется, что взрыв произошел у входа в офис окинавского представительства японского военного ведомства.
В результате инцидента никто не пострадал, сумма материального ущерба устанавливается. Мужчину, который пробрался на закрытую территорию и устроил взрыв, разыскивает полиция.
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