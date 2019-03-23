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Дочь певицы Началовой написала умершей маме письмо


14:31
Дочь певицы Началовой написала умершей маме письмо Фото: fakty.ua

О послании двенадцатилетней Веры рассказал отец покойной певицы композитор Виктор Началов.

По словам отца Юлии Началовой, его внучка Вера решила написать умершей матери письмо.

Об этом послании Виктор Началов рассказал на телепрограмме "Привет, Андрей!", которая выходит в эфире канала "Россия 1". Содержание письма Веры слишком личное, чтобы его раскрывать на публике, признался композитор.

Началов отметил, что ребенок очень тяжело переживает смерть матери. Вместе с тем, Вера старается держаться. Проявив характер, она не позволяет себе устраивать истерикит, сказал дедушка. Находящийся постоянно рядом отец Евгений Алдонин помогает Вере пережить трудный период.

Ранее Виктор Началов поделился мнением о том, кто виновен в столь неожиданной и ранней гибели 38-летней певицы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 205

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