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В Афганистане погибли двое американских военных
22.3.2019 23:56
Фото: viettimes.vn
На территории Афганистана погибли двое военнослужащих Соединенных Штатов.
Как передают местные СМИ, это произошло во время проведения военной операции, обстоятельства которой пока не разглашаются.
Информация о гибели американских военных поступила от представителей миссии НАТО в Афганистане. Сведений о месте проведения операции, во время которой они погибли, как и личные сведения граждан США, пока не разглашаются.
По данным официальной статистики, за период с 2001 года на территории Афганистана погибли около двух с половиной тысяч американских военнослужащих.
На сегодняшний день в стране остаются 14 тысяч американских солдат. Военнослужащие США задействуются как в военных операциях, так и в подготовке афганских военнослужащих.
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