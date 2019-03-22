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В Татарстане у здании полиции зарезали участкового
22.3.2019 16:43
Фото: cod11.ru
ЧП случилось в городе Нижнекамске, где неизвестный напал на полицейского с ножом. От полученных ранений сотрудник правоохранительных органов скончался.
По данным агентства "Интерфакс", нападавшего застрелил напарник погибшего участкового уполномоченного.
Как рассказали представители СУ СКР по Татарстану, неизвестный напал на полицейского с ножом у здания, где располагается отделение. Мужчина нанес участковому уполномоченному несколько ударов в шею. Пострадавший вскоре скончался в машине скорой помощи, несмотря на все реанимационные мероприятия, которые проводили прибывшие к месту ЧП медики.
По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
Невольным очевидцев нападения стал второй полицейский, также находившийся у здания. Открыв огонь на поражение, он застрелил злоумышленника.
Личность мужчины, зарезавшего сотрудника полиции, и мотивы его действий устанавливаются.
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