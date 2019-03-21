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В трех городах проводятся обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
10:20
Фото: newstes.ru
Сотрудники ФСБ пришли с обысками на предприятия, выполняющие гособоронзаказ, передают российские СМИ.
Как стало известно, оперативные мероприятия осуществляются в Москве, Петербурге и Липецке.
По данным РИА Новости, сотрудники ФСБ проводят обыски в связи с делом о хищении денежных средств гособоронзаказа. Со ссылкой на представителей ведомства уточняется, что изымают документы и электронные носители, а также другие предметы, которые могут иметь значение для расследования.
Уголовное дело было возбуждено ранее по ряду фактов хищений средств федерального бюджета, которые выделялись в рамках реализации государственного оборонного заказа и целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности, информирует ТАСС.
Как пояснили в Центре общественных связей ФСБ, к хищению бюджетных денег могут быть причастны представители группы станкостроительных предприятий Липецкой области.
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