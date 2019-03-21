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Житель Китая умышленно сбивал пешеходов: погибли семь человек
09:40
Фото: sb.by
Житель Китая умышленно сбивал пешеходов: погибли семь человек
Как передают китайские СМИ, ЧП случилось в поселке Тайпин города Цзаоян, расположенном на территории провинции Хубэй.
Со ссылкой на источники в региональных правоохранительных органах сообщается, что злоумышленник намеренно направлял машину на людей.
По данным Центрального телевидения КНР, инцидент случился сегодня ранним утром, в экстренные службы поступил сигнал о том, что мужчина направляет автомобиль на прохожих, сбивая одного человека за другим. Жертвами ЧП стали семь человек, столько же пострадали и были доставлены в больницы с травмами.
Правоохранители, прибывшие на вызов, застрелили злоумышленника, его личность и мотивы устанавливаются в ходе начатого расследования.
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