Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Геологи предсказали крупнейшее в истории подводное извержение

07:25

Фото: netdna-cdn.com



Французским ученым удалось выявить вероятную причину сейсмических волн, которые в ноябре прошлого года были зафиксированы у берегов острова Майотта (Коморские острова), после чего распространились по всему миру. Как полагают специалисты, подземные толчки могут быть связаны с вулканической активностью на дне моря.



По мнению исследователей, в дальнейшем она способна спровоцировать подводное извержение, которое станет крупнейшим в истории.



Французские геологи тщательно изучили данные сейсмографов за полгода до того, как было зафиксировано это загадочное явление у острова Майотта. В результате они пришли к выводу, что под морским дном перемещались большие объемы магмы (свыше одного кубического километра), это происходило на 28-километровой глубине. Раскаленные породы, в состав которых входил газ, не достия поверхности, перетекали в окружающие отложения, поэтому никаких видимых явлений не случилось.



По словам ученых, извержение, которое может произойти здесь в будущем, способно оказаться одним из масштабных за всю историю. Более полный отчет об исследовании опубликован в Science Alert.



Автор: Злата Богатова

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