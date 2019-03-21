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Геологи предсказали крупнейшее в истории подводное извержение Геологи предсказали крупнейшее в истории подводное извержение

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Геологи предсказали крупнейшее в истории подводное извержение


07:25
Геологи предсказали крупнейшее в истории подводное извержениеФото: netdna-cdn.com

Французским ученым удалось выявить вероятную причину сейсмических волн, которые в ноябре прошлого года были зафиксированы у берегов острова Майотта (Коморские острова), после чего распространились по всему миру. Как полагают специалисты, подземные толчки могут быть связаны с вулканической активностью на дне моря.

По мнению исследователей, в дальнейшем она способна спровоцировать подводное извержение, которое станет крупнейшим в истории.

Французские геологи тщательно изучили данные сейсмографов за полгода до того, как было зафиксировано это загадочное явление у острова Майотта. В результате они пришли к выводу, что под морским дном перемещались большие объемы магмы (свыше одного кубического километра), это происходило  на 28-километровой глубине. Раскаленные породы, в состав которых входил газ, не достия поверхности, перетекали в окружающие отложения, поэтому никаких видимых явлений не случилось.

По словам ученых, извержение, которое может произойти здесь в будущем, способно оказаться одним из масштабных за всю историю. Более полный отчет об исследовании опубликован в Science Alert.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 194

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