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В Кабуле при серии взрывов погибли два человека
21.3.2019 22:11
Фото: v360nigeria.com
ЧП случилось в западной части столицы Афганистана, передает телевизионный канал TOLOnews.
По предварительным данным, жертвами инцидента стали два человека.
Как информируют правоохранительные органы Кабула, взрывное устройство привел в действие смертник. Теракт произошел во время празднования Ноуруза - начала нового года. В СМИ также сообщается о том, что три ракеты были выпущены по домам мирных жителей и местам скопления людей, которые отмечали праздник.
По данным агентства "Синьхуа", в общей сложности прогремели три взрыва. Сведения о количестве погибших и раненых пока поступают достаточно противоречивые.
В ряде источников со ссылкой на представителей Минздрава страны сообщается о том, что при серии взрывов погибли шесть человек, ранения получили не менее двадцати трех.
Ноуруз - праздник, который знаменует начало нового года и наступление дня весеннего равноденствия, в разных государствах Средней Азии, Ближнего Востока, Кавказа и Балкан традиционно отмечают около трехсот миллионов человек.
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